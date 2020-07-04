مازن الريس



لم يكن التوقيع مع لوروا سانيه استغلالاً لقرب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي ورغبته في العودة إلى ألمانيا أو لأنّ السعر المادي الذي جاء به مناسب، بل هي صفقة فنية مستقبلية بامتياز سعت من خلالها إدارة بايرن ميونيخ للسير خطوة إضافية في مشروعها القادم.

ويصر بايرن ميونيخ على المضي قدماً بخططه المعلنة في العودة إلى منصات التتويج أوروبياً، إذ غيّر استراتيجيته بشكل مطلق مؤخراً متخذاً درباً سبق وأن سلكه ريال مدريد الإسباني بعيداً عن أفكار معظم الأندية الكبرى في أوروبا وحاجاتها التسويقية والمادية والفنية.

معدل أعمار خيالي في بايرن ميونيخ "22.27"



تعاقد بايرن ميونيخ مع سانيه الجمعة يعني أنّ عصر المحاربين القدامى في أشهره الأخيرة، إذ سينضم الدولي الألماني إلى قائمة البافاري رفقة الصفقتين الجديدتين الفرنسي تانغوي كواسي القادم من باريس سان جيرمان والحارس نوبل الذي أتى من شالكه.

وتطرقت صحيفة ماركا الإسبانية إلى ما تقوم به إدارة بايرن ميونيخ مشيرة إلى أنّ الصفقات الجديدة من شأنها أن تجعل بطل ألمانيا يلعب بتشكيلة أساسية يبلغ معدل الأعمار فيها 22.27 عاماً:



حراسة المرمى: نوبل (23 عاماً)

الدفاع: ألفونوسو ديفيز (19)، هيرنانديز (24)، كواسي (18)، بافار (24).

الوسط: كويسانسي (20)، كيميتش (25)، سانيه (24)، غوريتسكا (25)، كومان (24).

الهجوم: زيركزي (19).

ريال مدريد فعلها ونجحت



هيمن ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية في آخر أربع سنوات، ومع أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي زيدان والقائد راموس ظهروا في مقدمة الصورة الرئيسية مراراً لكن بقية الأدوات لعبت دوراً حاسماً في وصول الملكي إلى الحال الذي كان عليه.

إعادة كارفاخال من الإعارة والتوقيع مع إيسكو وكاسيميرو (جميعهم في الـ28 عاماً حالياً) حدث صيف 2013 ثم كروس (30 عاماً) في 2014 وفاسكيز (29 عاماً) وأسينسيو (24) في 2015، فأتت الخلطة ثمارها مع بعض التوفيق الذي يحتاجه أيّ فريق مهما بلغ شأنه للوصول إلى ما وصل إليه ريال مدريد.

إدارة بايرن ميونيخ واضحة ولكن

تأمل إدارة بايرن ميونيخ تجاوز عوائق مشروعها بعد إنجاز المهمة الأولى، وفي عالم كرة القدم المحكوم بالجزئيات لا يمكننا تجاهل الخلافات التي قد تنشب بين "الحرس القديم والجديد"، أو حتى عدم قدرة شبان بايرن على إثبات جدارتهم دون قائد خارج الملعب أو داخله.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري رومينيغه في حديثه عن صفقة سانيه: "نهدف لجمع أفضل اللاعبين الألمان في بايرن، التعاقد مع لوروا تأكيد على هذا الهدف، أود أن أهنئ (عضو مجلس الإدارة المدير الرياضي) حسن صالح حميدزيتش على إتمام صفقة الانتقال بنجاح".

وتؤكد السياسة الجديدة الخلافات التي كانت ظاهرة مع أولي هونيس، إذ أذكر قوله في آخر يوم له كرئيس لبايرن ميونيخ السنة الفائتة: "لا نهدف لجمع النجوم، نملك المال، لكن تواجد 15 لاعباً من النجوم يعني جلوس أربعة منهم على الدكة وهذا يسبب المشاكل في غرف الملابس".