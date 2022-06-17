عزيز البدراوي في حوار حصري على beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS June 17, 2022 21:00 11:21 دقيقة شاهد الحوار الحصري الكامل لرئيس الرجاء الرياضي المغربي عزيز البدراوي على قنواتنا. وكان عزيز البدراوي قد انتُخب يوم أمس رئيسًا جديدًا لنادي الرجاء. مقابلات الرجاء الرياضي عزيز البدراوي -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة وديع الجريء يؤكّد بقاء جلال القادري في منصبه 0:26 دقيقة بيريتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 2:21 دقيقة محطّة تحضيرية أولى ناجحة لـ"نسور قرطاج" 0:25 دقيقة الغربي يوقّع أول عقد احترافي مع ناديه سان جيرمان 2:43 دقيقة بوادر انفراج لأزمة برشلونة 11:21 دقيقة عزيز البدراوي في حوار حصري على beIN SPORTS 0:28 دقيقة التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي دورة برلين 2:14 دقيقة انتهاء مراسم رفع أعلام منتخبات المونديال 1:18 دقيقة مدفيديف يواصل طريقه بنجاح في بطولة هاله 0:30 دقيقة خوان مانويل ليلو مدرباً جديداً لفريق السد