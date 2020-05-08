عدنان درجال وزيرا للرياضة في بلاده May 8, 2020 13:35 0:31 دقيقة -آخر الفيديوهات 0:00 دقيقة بطولة البريميرليغ المنزلية - اليوم الرابع 0:31 دقيقة عدنان درجال وزيرا للرياضة في بلاده 0:38 دقيقة اجراءات مشددة تحيط بعودة غريميو للتدريب 0:43 دقيقة بايرن ميونيخ يعين كلوزه مساعدا لفليك 0:32 دقيقة إعلان مبابي هدافاً للدوري الفرنسي بشكل رسمي 3:05 دقيقة إصابة ثلاثة من لاعبي فلامنغو بفيروس كورونا 0:47 دقيقة الدوري البلغاري يستأنف في ٥ يونيو 0:26 دقيقة إصابة أربعة من لاعبي سامبدوريا بفيروس كورونا 0:32 دقيقة أتالانتا يعلن تعافي حارسه من فيروس كورونا 3:31 دقيقة هل باتت عودة الدوري الإيطالي مهددة؟