عبد الكريم حسن: "قدّمنا أداءً جيداً" من قبل beIN SPORTS March 24, 2021 21:30 0:41 دقيقة قال مدافع "العنابي" عبد الكريم حسن إن المنتخب القطري قدّم أداءً جيداً أمام لوكسمبورغ منحه فوزاً معنوياً هاماً سيكون دافعاً في بقية المحطّات الإعدادية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات عبد الكريم حسن المنتخب القطري لوكسمبورغ كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة إسبانيا تقسو على سلوفينيا 0:29 دقيقة دوري أبطال أوروبا للسيدات: ليون يهزم سان جيرمان 0:41 دقيقة عبد الكريم حسن: "قدّمنا أداءً جيداً" 0:29 دقيقة أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا 3:35 دقيقة قطر تتجاوز عقبة لوكسمبورغ بنجاح 4:56 دقيقة تركيا تصعق هولندا وبوراك يتألق بهاتريك 1:09 دقيقة بيدري يكشف سر تألقه مع برشلونة 3:16 دقيقة قمّة عربية مرتقبة بين ليبيا وتونس 0:35 دقيقة صوفيا كينين تستلم جائزة أفضل لاعبة لعام 2020 0:41 دقيقة السودان يعزّز آماله في بلوغ نهائيات "كان 2021"