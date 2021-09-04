وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره القطري بثلاثة أهداف لواحد اليوم السبت على ملعب ناغيردي في مدينة دبرتسن المجرية.

وتندرج المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال لاعب العنابي: "كان بإمكاننا التقدّم بهدفين في بداية اللقاء. لقد كرّرنا الأخطاء الدفاعية التي حصلت في مباراة صربيا".

وأضاف: "علينا تدارك مثل هذه الأخطاء في قادم الاستحقاقات حتّى نحقّق النتائج المرجوّة".