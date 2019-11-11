وقرّر عبد الرزاق حمدالله هداف الدوري السعودي الموسم الماضي والمستبعد عن قائمة منتخب المغرب الأخيرة أن يتوقف عن اللعب الدولي بشكل رسمي اليوم الإثنين.

وجاء إعلان حمد الله اعتزال اللعب مع المنتخب المغربي، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام.

ولم يكشف حمد الله عن أسباب اتخاذِه هذا القرار، إذ لخّص إعلانه بالقول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد قررت أن أعتزل اللعب دولياً".

واستبعد البوسني وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي حمدالله من لائحته لمباراتي موريتانيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.