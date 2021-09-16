عباس عطوي يتحدى عامل السن ويواصل رحلة التألق في الملاعب من قبل beIN SPORTS September 16, 2021 10:10 3:40 دقيقة تحدّى عباس عطوي، لاعب منتخب لبنان السابق، سنَّ الثانيةِ والأربعين مستمراً في المستطيل الأخضر بعطاءاته وأهدافه، وهو الذي خدم لأكثرَ من 15 عاماً منتخبَ الأرز لاعباً ونادي النجمة كقائد. تقارير إخبارية المنتخب اللبناني النجمة اللبناني عباس عطوي -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة المنتخب المصري يفوز على غواتيمالا 3:40 دقيقة عباس عطوي يتحدى عامل السن ويواصل التألق 2:41 دقيقة مواجهة قوية بين ليستر سيتي ونابولي 2:32 دقيقة روما "المتألق" يستضيف تسيسكا صوفيا 3:09 دقيقة الإعلان عن تأسيس المنصة القطرية لمكافحة المنشطات 0:50 دقيقة الإعلان عن تأسيس "سيغا أمريكا" 1:24 دقيقة بيولي: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:17 دقيقة أنشيلوتي: فزنا بعد معاناة 1:36 دقيقة غريليش: سنتحدث عن الأهداف التي تلقيناها 1:22 دقيقة بوتشيتينو: كان هناك بعض الأشياء الإيجابية