

وعلى امتداد الأشهر الأخيرة، بدأ الاتحاد الأردني في مراسلة الاتحاد الدولي، للتأكيد على أحقية شفيع في دخول القائمة، بعد أن مثل النشامى في مائة وخمس وسبعين مباراة، في الوقت الذي كان يعتمد فيه الفيفا مائة وأربعا وخمسين مباراة فقط لقائد النشامى.



وبعد تقديم كافة الوثائق المطلوبة، على امتداد تاريخ شفيع مع النشامى والذي بدأ بمواجهة كينيا ودياً شهر أغسطس من العام ألفين واثنين، متضمناً جميع اللقاءات الودية والرسمية، أكد "الفيفا" رسمياً للاتحاد الأردني، اعتماده مائة وثمانا وستين مباراة لعامر شفيع واستقراره بالتالي في المركز التاسع، في قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمواجهات الدولية.