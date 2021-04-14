آلان دوس سانتوس الأب المتيم بعشق نادي فلامنغو البرازيلي، وبعد أن عايش إنجاز فريقه عام 2019 بتتويجه بطلاً لكأس ليبرتادوريس، بعد غياب دام أكثر من 30، قرر أن يربط نجله بقصة الإبهار التي حققها غابرييل باربوسا، فيلبي لويز، إيفرتون روبيرو والرفاق جميعاً...

ولكن لم يخطر في بال أحد أن يكرم هذا الأب فريقه بتسمية لابنه تشير إلى عدد من صناع الفوز وليس للاعب واحد كما درجت العادة في مختلف أنحاء العالم. حتى أن موظف تسجيل قيد المواليد الجدد تأكد من الوالد أنه يرغب فعلاً بشكل جدي بهذا الاسم الطويل. غابرييل أنريكي أراسكايتا روبييرو دي ماتوس.