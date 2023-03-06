صيباري يحلم بتمثيل منتخب المغرب March 6, 2023 09:27 1:06 دقيقة أكد المغربي إسماعيل صيباري لاعب بي إس في آيندهوفن أنّ حلمه هو حمل قميص منتخب أسود الأطلس، مشيداً بدور المدرب وليد الركراكي في الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب المغرب إسماعيل صيباري -آخر الفيديوهات 6:32 دقيقة صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب مع ليفربرول 1:06 دقيقة صيباري يحلم بتمثيل منتخب المغرب 3:20 دقيقة الإمارات وقطر في نهائي البطولة العربية للبادل 2:39 دقيقة مارسيليا يعود لسكة الانتصارات ويعزز وصافته 3:10 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ريال بيتيس وريال مدريد 0:53 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نوتينغهام وإيفرتون 2:35 دقيقة كلوب: "قدمنا مهرجاناً كروياً بمعنى الكلمة" 1:59 دقيقة صلاح: أتمنى أن يمنحنا هذا الانتصار دفعة كبيرة 0:38 دقيقة بلد الوليد يحقق فوزاً هاماً على إسبانيول 6:32 دقيقة ليفربول يستعيد أيام مجده ويكتسح يونايتد بسباعية