وضمت القائمة المختصرة والمكونة من 11 لاعباً؛ الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي، والنجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، والأسطوري ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، و البلجيكي كيفن دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي وآخرين.

👑 جوائز #TheBest من FIFA

المرشّحون لجائزة أفضل لاعب لعام 2021:

🇫🇷 كريم بنزيمة

🇧🇪 كيفين دي بروين

🇳🇴 إيرلينج هالاند

🇮🇹 جورجينيو

🇫🇷 نجولو كانتي

🇵🇱 روبرت ليفاندوفسكي

🇫🇷 كيليان مبابي

🇦🇷 ليونيل ميسي

🇧🇷 نيمار

🇵🇹 كريستيانو رونالدو

🇪🇬 محمد صلاح



صوّت الآن 👇🏻https://t.co/C98nB2UYRi pic.twitter.com/vawGM4Adu0 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

ويشارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

يبدأ التصويت اعتبارًا من 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي حتى العاشر من كانون الHول/ديسمبر المقبل.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ستُمنح في 29 من الحالي.

وفيما يلي القائمة المختصرة للاعبين الـ11:

- الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

- البلجيكي كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي)

- النرويجي ايرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)

- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)

-الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)

- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان

- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)

-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

- المصري محمد صلاح (ليفربول)

المدربون:

- الإيطالي أنطونيو كونتي (إنتر / توتنهام)

- الألماني هانزي فليك (بايرن / منتخب ألمانيا)

- الإسباني جوزيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

- الإيطالي روبيرتو مانشيني (إيطاليا)

- الأرجنتيني ليونيل سكالوني (الأرجنتين)

- الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

- الألماني توماس توخيل (تشيلسي)

حراس المرمى:

-البرازيلي إليسون بيكير (ليفربول)

- الإيطالي جانلويجي دوناروما (منتخب إيطاليا/ ميلان/ سان جيرمان)

- السنغالي إدواردو ميندي (تشيلسي)

- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

- الدانماركي كاسبر شمايكل (الدانمارك / ليستر سيتي)

وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة، وهن أليكسيا بوتيلاس وجنيفر هيرموسو وإيتانا بونماتي وكارولين غراهام هانسن. ومن تشلسي الذي خسر بفريق السيدات أنان برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أربع ممثلات هن: سام كير، جي سو يون، ماغدالينا إريكسون، وبيرنيل هاردر.

وتم ترشيح لوسي برونز، الفائزة بجائزة العام الماضي، مع زميلتها في منتخي إنكلترا إيلين وايت، إلى جانب الكندية حائزة ذهبية أولمبياد طوكيو كريستين سينكلير والسويدية ستينا بلاكستينيوس