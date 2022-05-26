صعوبات تنتظر الأندية التركية في المسابقات الأوروبية من قبل beIN SPORTS May 26, 2022 12:14 3:01 دقيقة بعد تراجع تصنيف تركيا لدى اليويفا، ستشارك خمسة أندية تركية في المسابقات الأوروبية كما سيضطر بطل الدوري التركي طرابزون سبور لخوض غمار التصفيات، قبل التأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا الدوري التركي طرابزون سبور التركي -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مدفيديف يسير بثبات في "رولان غاروس" 1:19 دقيقة مزايا عديدة لبطاقة "هيا" 0:37 دقيقة بادوسا إلى ثالث أدوار بطولة رولان غاروس 0:52 دقيقة اكتمال جميع الموافقات اللازمة لبيع نادي تشيلسي 0:40 دقيقة فلوريس يمدّد تعاقده مع خيتافي 0:37 دقيقة رولان غاروس: جونجون تفاجئ بليشكوفا 0:49 دقيقة رونار يعلن قائمة المنتخب السعودي لمعسكر إسبانيا 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين أوكسير وسانت إيتيان 3:42 دقيقة سان جيرمان يطمح للمزيد من الإنجازات الموسم المقبل 3:01 دقيقة صعوبات تنتظر أندية تركيا في المسابقات الأوروبية