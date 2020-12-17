الجائزة التي أعادها الفيفا بعد أن قرر في وقت سابق إلغاءها هذا العام، سيتنافس عليها هداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الحائز على الجائزة خمسَ مرات، ومرة تحت المُسمى الجديد بعد الانفصال عن مجلة "فرانس فوتبول" إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الأفضل خمس مرات.

