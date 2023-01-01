صديق بيليه يحوّل صالونه إلى متحف January 1, 2023 18:15 2:31 دقيقة جواو أراوجو الملقب ب ديدي هو مصفف شعر الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، يجد صعوبة في إخفاء حزنه بوفاة زبونه وصديقه الوفي بيليه، ووفاء له حوّل صالونه لمتحف تزوره الجماهير. تقارير إخبارية بيليه -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة أبو جيبين رئيساً للمريخ السوداني 2:39 دقيقة آخر معسكر تدريبي للمنتخب الموريتاني قبل الـ"شان" 2:31 دقيقة صديق بيليه يحوّل صالونه إلى متحف 3:01 دقيقة تنظيم بطولة كأس العالم فاق كل التوقعات 0:34 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يشيد بإنجازات 2022 0:45 دقيقة ساينتث يفوز بأولى مراحل رالي داكار لفئة السيارات 2:02 دقيقة كفيتوفا تقود التشيك للتغلّب على ألمانيا 2:32 دقيقة 51 نقطة لدونتشيتش في الفوز السادس توالياً لمافريكس 5:18 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على برايتون 3:11 دقيقة التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون