صبري لموشي مدرب الدحيل في حوار خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 24, 2021 11:24 1:07 دقيقة أكد صبري لموشي في حوار خاص مع beIN SPORTS على أهمية المباراة ضد الأهلي في ثمن نهائي كأس أمير دولة قطر مضيفاً أن الفريق يستعد جيداً لمواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بقطر الشهر المقبل. مقابلات تقارير إخبارية صبري لموشي الدحيل -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة أتلتيكو يستقبل فالنسيا بحثاً عن مواصلة انتصاراته 2:25 دقيقة قمّة منتظرة في الديربي بين سانت إيتيان وليون 2:38 دقيقة برشلونة يشد الرحال لمواجهة إلتشي 1:07 دقيقة صبري لموشي مدرب الدحيل في حوار خاص مع beIN SPORTS 3:20 دقيقة موناكو يزيد معاناة مرسيليا وعطال يسجل ويصاب 1:44 دقيقة ديفينسا خوستيكا يظفر بلقب كوبا سود أمريكانا 0:34 دقيقة قطر تتفوق على البحرين في مونديال اليد 1:40 دقيقة زلاتان يجيب بطريقته على السؤال الأكثر تداولاً 4:16 دقيقة ريال مدريد ينتفض بالأربعة أمام ألافيس 1:07 دقيقة المساكني من الدحيل إلى العربي على سبيل الإعارة