شيكابالا يشيد بتنظيم كأس سوبر لوسيل من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 22:31 0:38 دقيقة تحدث قائد نادي الزمالك المصري عن مباراة كأس سوبر لوسيل مشيداً بالتنظيم ومؤكداً أن المواجهة أقيمت في أجواء رائعة تنبئ عن استعداد متميز قبل تنظيم نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. الزمالك المصري شيكابالا الهلال السعودي كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة الشوربجي إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 0:42 دقيقة تشافي يأمل في فك عقدة قادش وتحقيق الفوز عليه 0:46 دقيقة حرمان المريخ السوداني من التعاقدات لثلاث فترات 9:33 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل 1:00 دقيقة ياسر الشهراني: "الأجواء كانت جميلة" 1:49 دقيقة سيف الدين الجزيري يتحدث عن أسباب خسارة الزمالك 0:40 دقيقة المنتخب السنغالي يواجه بوليفيا ودياً 1:41 دقيقة سلمان الفرج: "الهلال استحق التتويج باللقب" 0:38 دقيقة شيكابالا يشيد بتنظيم كأس سوبر لوسيل 5:12 دقيقة الهلال السعودي بطلاً لكأس سوبر لوسيل