وذكر (غريب) في تصريحات ٍ تلفزيونيّة، أنّه لم يتمَّ الاستقرارُ على أيِّ اسم ٍ من الكبار سوى (محمّد صلاح)، ومن الممكن عدم ُ ضم ِّ أي ِّ لاعب ٍ آخر، مُشيرًا إلى أنّ المنتخبَ لن يُسافرَ إلى "طوكيو" لمـُجرّد ِ التّمثيل ِ المـُشرّف، وأنّ الاتحادَ المصري يـُوفّرُ للمنتخبِ الأولمبي جميع َ الإمكانيّات لتحقيق ِ النّجاح

