شهادة تاريخية من علي بن ناصر بحق مارادونا November 27, 2020 14:13 2:50 دقيقة أحد أشهر الأشخاص في مسيرة مارادونا الكروية، هو الحكم التونسي علي بن ناصر الذي كان شاهداً على هدفيه التاريخيين في شباك إنكلترا، فماذا قال عن رحيل الأسطورة الأرجنتينية؟ مقابلات مارادونا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة السعادة تغمر مدرب الأهلي "موسيماني" 2:13 دقيقة "أفشة" يكشف سر هدفه التاريخي في مرمى الزمالك 6:04 دقيقة مراسم تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا 3:23 دقيقة الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 0:37 دقيقة لابورتا سيترشح لرئاسة برشلونة 0:32 دقيقة برشلونة يتوصّل لاتفاق مع لاعبيه بشأن تعديل الرواتب 1:05 دقيقة صاروخية شيكابالا تعيد نهائي الأبطال إلى نقطة الصفر 1:03 دقيقة السولية يمنح الأسبقية للأهلي أمام الزمالك 3:23 دقيقة تشكيلتا الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 0:47 دقيقة لبنان يواصل تألقه في تصفيات كأس آسيا 2021