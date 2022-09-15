شنيشل في لقاء خاص مع beIN SPORTS يتحدّث مهمة تدريب المنتخب العراقي من قبل beIN SPORTS September 15, 2022 12:54 1:19 دقيقة قال راضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي، في لقاء خاص مع beIN SPORTS إن توليَّهُ مسؤولية تدريب منتخب أسود الرافدين كان مفاجئاً له، لكنه قَبِل بالمهمة لكونها واجباً وطنياً. مقابلات راضي شنيشل المنتخب العراقي -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة فعاليات المونديال ستستمر 34 يوماً 0:46 دقيقة تدشين مركز إدارة عمليات صلة للنقل العام في الدوحة 0:58 دقيقة البدء بتشغيل أولي لمطار الدوحة 1:44 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لتصحيح مساره 1:28 دقيقة أمير دولة قطر يرحب بالمشجعين القادمين إلى قطر 3:01 دقيقة باشاكشيهير لتحقيق فوزه الثاني وفيورنتينا للتعويض 1:23 دقيقة بولندا تتجاوز عقبة سلوفينيا 2:11 دقيقة روما لتخطي بدايته المتعثرة في الدوري الأوروبي 1:19 دقيقة شنيشل في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:02 دقيقة الكشف عن قميص منتخب قطر لكأس العالم