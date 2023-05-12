شقيقان يتنافسان على لقب كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 10:54 4:23 دقيقة الأخوان هلال محمد لاعب العربي وأحمد محمد لاعب السد من عائلة آل سعيد، سيتنافسان كل بقميصه على لقب واحد، وهنا يبقى السّؤال المطروح: كيف ستكون مشاعـر الوالد الفائز الخاسر في الوقت ذاته. تقارير إخبارية العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الأهلي يختتم استعداداته للقاء الترجي 2:52 دقيقة الترجي يتحدى ظروفه الصعبة قبل مواجهة الأهلي 4:23 دقيقة شقيقان يتنافسان على لقب كأس أمير دولة قطر 2:50 دقيقة العربي يأمل استعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة عقود 1:53 دقيقة السد لإنقاذ موسمه من بوابة العربي 1:30 دقيقة بونوتشي "كنا نعي صعوبة مواجهة إشبيلية" 2:09 دقيقة مورينيو يؤجل الاحتفال بالفوز إلى مباراة الإياب 2:41 دقيقة الرضا يغمر ياسين بونو 0:38 دقيقة السومة سيعود إلى الأهلي السعودي 3:02 دقيقة الجزائري بن رحمة يساهم في فوز وست هام على آلكمار