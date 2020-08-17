وكشف الاتحاد اوائل الشهر الحالي عن إصابة أربعة لاعبين وثلاثة اداريين من منتخب سوريا الأول خلال المعسكر التدريبي في مدينة حلب.

واللاعبون المصابون بفيروس "كوفيد-19" هم مارديك مردكيان (حطين) ومحمد عنز وأحمد الأشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد)، فيما كان عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد المصابين من داخل الكادر الفني والإداري.

وانتظم منتخب سوريا بلاعبيه المحليين في معسكر تدريبي مغلق في مدينة اللاذقية بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول يستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وذلك استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب سوريا ترتيب المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.