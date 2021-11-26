شرف الدين عمارة: "نحترم جميع المنافسين" من قبل beIN SPORTS November 26, 2021 21:43 1:41 دقيقة قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة لقنواتنا إن منتخب بلاده يتعامل باحترام مع كل الفرق التي يواجهها في الاستحقاقات القادمة دون النظر إلى أنه بطل إفريقيا. مقابلات الاتحاد الجزائري لكرة القدم المنتخب الجزائري شرف الدين عمارة -آخر الفيديوهات 4:41 دقيقة الارتياح يسود الأوساط الكروية في روسيا 0:33 دقيقة مانشيني يحذّر من خطورة مقدونيا الشمالية 4:09 دقيقة الشارع البرتغالي يدرك صعوبة قرعة الملحق الأوروبي 3:53 دقيقة قرعة الملحق الأوروبي مبعث قلق للشارع الإيطالي 2:31 دقيقة ردود الأفعال في تركيا بعد قرعة الملحق الأوروبي 1:16 دقيقة رياض محرز: "هدفنا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا" 1:41 دقيقة شرف الدين عمارة: "نحترم جميع المنافسين" 0:32 دقيقة "كومبي" يؤكد جاهزية الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا 1:26 دقيقة إنفانتينو يعلن الاستعانة بالـ"VAR" في الدور الحاسم 0:45 دقيقة مجموعة beIN الإعلامية تنال حقوق بث كأس العرب