شباب بلوزداد يعزز صفوفه بانتدابات نوعية من قبل beIN SPORTS August 23, 2022 20:19 3:06 دقيقة حضورٌ لافت سجله نادي شباب بلوزداد خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث تمكن من حسم أهمّ الصفقات سعيا لتعزيزِ تشكيلة الفريق خاصة أنه مقبل على استحقاقات هامة هذا الموسم أبرزها مسابقة دوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية شباب بلوزداد -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة بنفيكا بجدارة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 3:13 دقيقة الهلال والمريخ يعززان صفوفهما بلاعبين أجانب جدد 2:48 دقيقة جماهير الزمالك تحتفي باللقب الرابع عشر 3:06 دقيقة شباب بلوزداد يعزز صفوفه بانتدابات نوعية 0:40 دقيقة السلوفيني روغليش يتصدر ترتيب طواف إسبانيا 1:01 دقيقة الريان يواصل بدايته المتعثرة والغرافة يهزم السد 0:50 دقيقة استئناف الدوري الأوكراني لكرة القدم رغم الحرب 0:49 دقيقة تقارير تؤكد اقتراب فالنسيا من التعاقد مع كافاني 0:59 دقيقة الزمالك على موعد مع الهلال في استاد لوسيل 0:50 دقيقة المنتخب القطري يواجه نظيره الغاني ودياً