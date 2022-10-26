الفريق الالماني كان المبادر بالتسجيل عبر لوكاس كوبادو عند حلول الدقيقة العاشرة، غير أن الفريق الكاتالوني عاد بقوة وتمكن من التعديل عن طريق أنخل ألاركون، ليعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني، ووسع أليش غاريدو الفارق إلى ثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي بقليل، وسجل بايرن هدفه الثاني عن طريق أريون إبراهيموفيتش. وبهذا الفوز وصل برشلونة إلى النقطة الثالثة عشرة في الصدارة.

