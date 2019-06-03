أقيمت المباراة مساء الاثنين على ملعب أرينا لوبلين وتقدم المنتخب الأوروغوياني مبكراً عن طريق رونالد أراوخو في الدقيقة 11 قبل أن ينتفض منتخب الإكوادور ويقلب الطاولة بقوة على منافسه، إذ تعادل له في الدقيقة 31 ألكسندر ألفارادو في الدقيقة 31 ثم أضاف سيرخيو كوينتيرو الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 83 حسم غونزالو بلاتا تأهل الإكوادور بعد تسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وكان شباب الإكوادور صعدوا إلى الدور ثمن النهائي بوصفهم أحد أفضل أربعة منتخبات صاحبة المركز الثالث حيث حالوا في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما تربع المنتخب الأوروغوياني على صدارة المجوعة الثالثة برصيد 9 نقاط.



