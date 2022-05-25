شاهد مراسم تتويج روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي من قبل beIN SPORTS May 25, 2022 23:23 7:08 دقيقة شاهد مراسم تتويج نادي روما الإيطالي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي فاينورد الهولندي بهدف دون مقابل. روما فاينورد روتردام دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة سمولينغ: "قاتلنا من أجل الفوز" 7:08 دقيقة شاهد مراسم تتويج روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 0:43 دقيقة زانيولو: "حلم يتحقق" 3:29 دقيقة روما يظفر بلقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر 0:50 دقيقة مانيه سيكشف عن مستقبله بعد نهائي دوري الأبطال 0:37 دقيقة كابرا وسانتشيس يتقدمان في بطولة إيطاليا الكبرى 0:38 دقيقة زفيريف يبلغ الدور الثالث من بطولة رولان غاروس 0:34 دقيقة دجوكوفيتش يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:48 دقيقة تشيفيرين يرد على منتقدي تمديد عقد مبابي 2:02 دقيقة كلوب لـbeIN SPORTS: متحمس جداً لمواجهة ريال مدريد