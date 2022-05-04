شاهد فرحة جماهير بورنموث بعودة الفريق إلى الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS May 4, 2022 11:07 0:58 دقيقة فرحة عارمة عاشتها جماهير بورنموث بعدما حجز فريقُها بطاقة َ الصعود المباشر الثانية َ إلى الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز بورنموث -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة النجم جويل إمبيد بصدد تغيير جنسيته الرياضية 0:31 دقيقة أنس جابر تطيح بهاليب وتبلغ نصف نهائي مدريد 3:24 دقيقة الـ"سيتي" يسعى للوصول إلى النهائي 3:23 دقيقة ريال مدريد من أجل تجاوز هزيمة الذهاب أمام السيتي 0:58 دقيقة شاهد فرحة جماهير بورنموث 2:15 دقيقة مورانت يقود غريزليز للفوز على غولدن ستايت 1:12 دقيقة راؤول ألبيول: في دوري الأبطال عليك أن تقدّم الأفضل 6:12 دقيقة ليفربول يحبط ريمونتادا فياريال ويبلغ نهائي الأبطال 1:17 دقيقة كلوب: "الأمر لم يكن سهلاً أبداً" 2:01 دقيقة بورنموث يصعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز