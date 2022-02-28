وكتب النادي في موقعه الرسمي "قرر مجلس إدارة أف سي شالكه 04، بالاتفاق مع مجلس الرقابة، فسخ شراكة النادي مع غازبروم قبل انتهاء مدته".

The partnership between #S04 and #GAZPROM will be ended early.



Full details ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04_en) February 28, 2022

وكان فريق إقليم الرور أعلن الأسبوع الماضي إزالة اسم غازبروم عن قميص ناديه في مباراة ضمن الدوري المحلي.

وكان العقد مع غازبروم يمتد حتى 2025 ويدرّ 9 ملايين يورو (10 ملايين دولار) سنوياً للنادي الأزرق الملكي الذي تراجع مستواه في المواسم الأخيرة وهبط إلى الدرجة الثانية.

وبحال عودته إلى البوندسليغا، ينصّ العقد على رفع مستوى الرعاية إلى 15 مليون يورو في الموسم.

أكّد شالكه "القدرة المالية للنادي لا تتأثر بهذا القرار. إدارة النادي واثقة من تقديم شريك جديد قريباً".

وكان رئيس بوروسيا دورتموند هانز-يواكيم فاتسكه قد ألمح نهاية الأسبوع الماضي (30 كلم تفرق ملعبي الناديين) انه سيقدم عوناً مالياً لشالكه بحال فسخ العقد مع غازبروم.

قال فاتسكه الذي يتولى راهناً منصب الرئيس المشترك الموقت للاتحاد الألماني "يجب أن نذكّر أيضاً بالتضامن بين الأندية في ألمانيا، وإذا تعين علينا مساعدة شالكه على الخروج من هذا الوضع، يجب خوض النقاش".

