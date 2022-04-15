شاختار يستعد لمواجهة فنربهتشة ودياً من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 22:10 0:32 دقيقة يستعد شاختار دونيتسك الأوكراني لخوض مباراة ودية في إسطنبول أمام فنربهتشة التركي. تقارير إخبارية شاختار دونيتسك فنربهتشة -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة زفيريف يتجاوز سينر ويبلغ نصف النهائي 0:33 دقيقة ديميتروف يبلغ المربع الذهبي 0:32 دقيقة شاختار يستعد لمواجهة فنربهتشة ودياً 0:52 دقيقة بن رحمة يتحدّث عن عدم وصول الجزائر إلى المونديال 1:16 دقيقة ديدييه دروغبا في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:01 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة الشارقة والريان 5:24 دقيقة السد يحقق فوزاً ثميناً أمام الوحدات 2:47 دقيقة جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم 0:29 دقيقة فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو 1:21 دقيقة أرتيتا سعيد بتألق أوباميانغ مع برشلونة