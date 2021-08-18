شاب يهوى جمع قمصان ميسي من قبل beIN SPORTS August 18, 2021 20:20 2:42 دقيقة لطالما حمل ليونيل ميسّي القميصَ رقمَ 10 على مر السّنين في برشلونة ومع المنتخب الأرجنتيني لكنَّ بدايتَـه كانت بأرقام أخرى، في ولاية قرطبـة الأرجنتينيّة، هناك شاب هوايته جمع قمصان ميسّي بمختلف أرقامها. تقارير إخبارية ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 10:22 دقيقة مهدي بن عطية في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:42 دقيقة شاب يهوى جمع قمصان ميسي 0:55 دقيقة ليون يعاقب مدافعه مارسيلو باللعب مع الفريق الرديف 1:37 دقيقة راؤول خيمينيز: نجوت بأعجوبة 0:43 دقيقة تشيلسي يعير باتشواي لبيشكتاش 0:43 دقيقة لوكاكو يتمرن مع البلوز استعداداً لديربي لندن 0:36 دقيقة بطولة الولايات المتحدة: تيم ينسحب بسبب الإصابة 0:48 دقيقة موقعة مرتقبة في ملعب النور بين بنفيكا وآيندهوفن 1:06 دقيقة تقارير - خلاف كبير بين رئيس توتنهام وكاين 0:41 دقيقة فاران يلتحق بتدريبات مانشستر يونايتد