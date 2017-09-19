سيميدو ينجح في فرض مكانه في برشلونة September 19, 2017 19:59 2:43 دقيقة يطمح برشلونة الى مواصلة انطلاقته الموفقة في الليغا عندما يستضيف إيبار في ملعب الكامب نو، الذي شهد خلال المباريات الأخيرة تألق البرتغالي "سيميدو"، واختفاء "أليش فيدال" الذي عاد اخيراً للائحة المدعوين. تقارير إخبارية الدوري الإسباني - La Liga الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:55 دقيقة في مثل هذا اليوم من 2017: فصل مدريدي جديد من المجد 3:48 دقيقة مباريات الليغا المقبلة قد تجري بحضور الجماهير! 0:30 دقيقة الملكي يواصل استعداداته لاستئناف الليغا 0:43 دقيقة المدفعجية يواصلون استعداداتهم 0:53 دقيقة تشيلسي يقترح زيادة عدد الجالسين على مقاعد البدلاء 0:53 دقيقة هاري كاين يتطلع لإنهاء غياب دام 6 أشهر عن الملاعب 0:27 دقيقة تقارير- 5 لاعبين من برشلونة كانوا مصابين بكورونا 0:45 دقيقة غرف تبديل ملابس جديدة في ملاعب الدوري الإنكليزي ! 2:20 دقيقة صراع ثلاثي في المقدمة بين يوفي ولاتسيو وإنتر