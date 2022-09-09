سيف الدين الجزيري يتحدث عن أسباب خسارة الزمالك من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 23:05 1:49 دقيقة أكد المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري أن أحد العوامل التي ساهمت في خسارة الزمالك لمباراة كأس سوبر لوسيل الإرهاق الناجم عن تتالي المباريات وقصر فترة الإعداد مضيفاً بأن تفاصيل صغيرة كانت وراء فوز الهلال. مقابلات الزمالك المصري كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة الشوربجي إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 0:42 دقيقة تشافي يأمل في فك عقدة قادش وتحقيق الفوز عليه 0:46 دقيقة حرمان المريخ السوداني من التعاقدات لثلاث فترات 9:33 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل 1:00 دقيقة ياسر الشهراني: "الأجواء كانت جميلة" 1:49 دقيقة سيف الدين الجزيري يتحدث عن أسباب خسارة الزمالك 0:40 دقيقة المنتخب السنغالي يواجه بوليفيا ودياً 1:41 دقيقة سلمان الفرج: "الهلال استحق التتويج باللقب" 0:38 دقيقة شيكابالا يشيد بتنظيم كأس سوبر لوسيل 5:12 دقيقة الهلال السعودي بطلاً لكأس سوبر لوسيل