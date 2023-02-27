وأتت الهيمنة الأرجنتينية على جوائز الرجال إثر فوزهم بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™.



وكانت الجائزة الأهم المرتبطة بأفضل لاعب في العالم من نصيب ميسي متفوقاً على مبابي وبنزيمة.

التغطية الخاصة لحفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم

الأسطورة ميسي ينال جائزة الأفضل في العالم.

تنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي مع زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

أليكسيا بوتياس نجمة نادي برشلونة الإسباني تفوز بجائزة الأفضل للمرة الثانية توالياً.

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

البلجيكي كورتوا، المغربي حكيمي، البرتغالي كانسيلو، الهولندي فان دايك، البلجيكي دي بروين، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي كيليان مبابي، الفرنسي كريم بنزيمة، النرويجي هالاند في تشكيلة الفيفا المثالية للرجال.

الفيفا يعلن عن اختيار التشكيلة المثالية للسيدات.

جائزة الفيفا الخاصة بالمشجعين تذهب لصالح جماهير المنتخب الأرجنتيني.

جائزة الروح الرياضية التي يقدمها فيفا من نصيب لوكا.

Luka Lochoshvili has received The FIFA Fair Play Award 👏 pic.twitter.com/KZ4U8C504b — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

ليونيل سكالوني يتوّج بجائزة الفيفا لأفضل مدرب للرجال.

تنافس ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني.

سارينا فيخمان تفوز بجائزة الفيفا لأفضل مدرب للسيدات.

🚨 Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women's Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

مارتشين أوليكسي يتوّج بجائزة بوشكاش لهدف العام.

الأرجنتيني مارتينيس يتوّج بجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى.

تنافس على جائزة أفضل حارس مرمى للرجال كل من البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني والأرجنتيني إميليانو مارتينيس حارس أستون فيلا الإنكليزي.

ماري إيربس حارسة مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي تتوّج بجائزة الفيفا لأفضل حارسة مرمى.

She's at the top of her game. 🧤



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022! pic.twitter.com/tFa5b35jhj — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

الفيفا يقوم بتكريم بيليه بجائزة خاصة يمنحها لزوجته.