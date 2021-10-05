ميلفين مالار تمكنت من منح فريقها ليون الأسبقية بتوقيعها الهدف في الدقيقة العاشرة. سيدات ليون واصلن التقدم وفي مستهل الشوط الثاني تمكنت كاتارينا ماكاريو من التوقيع على الهدف الثاني، وتواصلت متاعب الجانب السويدي بتسجيل ستين لارسن هدفاً بالخطأ في مرمى فريقها لتحقق بذلك لاعبات ليون النقاط الثلاث في هذه المواجهة.

بداية قوية لهوفنهايم

ولحساب مباريات المجموعة الثالثة فاز هوفنهايم على ضيفه كو الدانماركي بخماسية دون رد.

كاتارينا إيليسا ناشنوينغ افتتحت التسجيل عند الدقيقة الثامنة عشرة، وأضافت نيكول بيلا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والأربعين، ووسعت لوانا شيارا بولر النتيجة إلى ثلاثية عند الدقيقة الحادية والستين، بعدها بدقيقتين أضافت تين ليا دي كايني رابع الأهداف وعادت اللاعبة لتسجيل الثنائية مختتمة خماسية فريقها في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

