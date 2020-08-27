سيدات ليون في نصف نهائي دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS August 27, 2020 16:39 0:39 دقيقة بلغت سيدات ليون نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزهن في نصف النهائي على سَيدات باريس سان جيرمان بهدف دون رد. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ليون دوري أبطال أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 17:11 دقيقة العنصرية تحدث شللاً في الرياضة الأميركية 0:39 دقيقة سيدات ليون في نصف نهائي دوري الأبطال 2:49 دقيقة فرنسا: المطالبة بإعادة النظر في البروتوكول الطبي 0:38 دقيقة أنباء عن إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف تشيلسي 0:34 دقيقة رئيس ريال مدريد السابق يتحدث عن "رحيل ميسي" 5:11 دقيقة آخر أخبار "زوبعة" رغبة ميسي في مغادرة برشلونة 0:36 دقيقة أنس جابر تنهزم أمام أزارينكا في ربع النهائي 0:52 دقيقة بوغبا خارج لائحة فرنسا لإصابته بـ"كوفيد-19" 0:48 دقيقة تمديد منع تواجد الجماهير في ألمانيا حتى نهاية 2020 0:54 دقيقة متاعب دل بوترو الصحية تتواصل !