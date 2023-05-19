لسيا كارل منحت التقدم لفولفسبورغ مبكراً بتسجيلها لهدف بالخطًأ في مرمى فريقها وقبل نهاية الشوط الأول تمكنت يانينا ميني من إحراز هدف التعادل لفرايبورغ، وفي الدقيقة السابعة والخمسين سجلت ريبيكا بلومغفيست هدف التقدم مجدداً لفولفسبورغ.

وعند الدقيقة الرابعة والثمانين زادت اليكساندرا بوب من معاناة فرايبورغ بتسجيلها للهدف الثالث وعند اكتمال الدقائق الأصلية للمباراة أنهت دومينيك جانسين رباعية فريقها من علامة الجزاء لتمنح فريها اللقب في الكأس وتكون هذه المباراة أفضل استعداد للمباراة للنهائي في دوري أبطال أوروبا للسيدات أمام برشلونة في الثالث من الشهر المقبل.

