سيدات سان جيرمان يقطعن شوطاً كبيراً نحو ربع النهائي من قبل beIN SPORTS March 10, 2021 11:56 0:46 دقيقة قطع باريس سان جيرمان شوطاً كبيراً نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بفوزه على سبارتا براغ بخماسية دون رد. باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لاستعادة التوازن سريعاً 4:05 دقيقة ليفربول يبحث عن الخروج من أزماته على حساب لايبزيغ 4:25 دقيقة باريس سان جيرمان الأقرب وبرشلونة يبحث عن معجزة 0:46 دقيقة سيدات سان جيرمان يقطعن شوطاً كبيرا نحو ربع النهائي 2:53 دقيقة زيارة خاصة إلى مسقط رأس بوتشيتينو 2:32 دقيقة بيرلو: "عندما ترتكب الأخطاء ستخرج من ثمن النهائي" 12:32 دقيقة فافرينكا في مقابلة خاصة 6:17 دقيقة بورتو يُزيح يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال 5:04 دقيقة دورتموند يبلغ ربع النهائي بعد معركة مع إشبيلية 3:19 دقيقة وفاق سطيف في مواجهة صعبة أمام أورلاندو بايرتس