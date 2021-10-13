سيدات تشيلسي افتتحن التسجيل عبر اللاعبة الاسكتلندية ايرين كوثبيرت 31، ثم عادلت سيدات يوفي عبر باربارا بونانسيا في الدقيقة 37، قبل أن تسجل الدنماركية بيرنيل هاردير هدف الفوز 69.

وصيفات الموسم الماضي تشيلسي حققن النقاط الثلاث من الملعب الذي سيستضيف النهائي 2022، يوفنتوس ستاديوم في تورينو.

وأصبح في رصيد تشيلسي 4 نقاط في المرتبة الثانية من المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف سيدات نادي فولفسبورغ الألماني اللواتي حققن انتصاراً عريضاً على سيرفيت تشينويس السويسري 5-0، وتأتي سيدات يوفي في المرتبة الثالثة بنقاط ثلاث.