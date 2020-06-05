وقال بيان الاتحاد: "توصل مجلس إدارة الاتحاد لقرار بأغلبية الأصوات يتعلق بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2019-2020 ودوري القسم الثاني على أساس معدل النقاط لكل مباراة على أن يتحدد الصعود والهبوط بناء على سجل الأداء الرياضي".

وأضاف البيان: "ونتيجة لذلك أكد مجلس إدارة الاتحاد اليوم القرار بمنح لقب الدوري الممتاز إلى تشيلسي ومنح لقب القسم الثاني لموسم 2019-2020 لأستون فيلا".

ويأتي قرار منح اللقب بناء على معدل النقاط في كل مباراة بمثابة ضربة قوية لمانشستر سيتي الذي كان يتصدر الترتيب متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي الذي لعب مباراة أقل عند توقف النشاط الرياضي في منتصف آذار/مارس الماضي.

وتأهل الفريقان لدوري أبطال أوروبا للكرة النسائية في الموسم المقبل.

وسيهبط فريق ليفربول صاحب المركز الأخير لدوري القسم الثاني في الموسم المقبل رغم أن فريقه الرجالي قريب من ضمان التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في 30 عاماً.

وقال بيان الاتحاد أيضاً إنه لن يكون هناك صعود أو هبوط بين بطولتي دوري القسمين الثاني والثالث هذا الموسم.

وعن بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي للكرة النسائية والمتوقفة عند دور الثمانية قال الاتحاد إنه سيصدر بياناً في أمر هذه البطولة بعد اجتماع لمجلس إدارته في وقت لاحق من يونيو /حزيران الجاري.

وأكد الاتحاد أنه يعمل بالتنسيق مع الأندية ومع بقية الأطراف على ترتيب إقامة الموسم المقبل على أن يتم الإعلان عن المواعيد والترتيبات قريبًا.