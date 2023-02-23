سيدات بنما إلى نهائيات كأس العالم من قبل beIN SPORTS February 23, 2023 15:22 0:34 دقيقة ظفر منتخب بنما بآخر بطاقة نحو نهائيات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا نيوزيلندا 2023 بالفوز على باراغواي بهدف دون رد في ختام الملحق. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة استعراض مميز في لوسيل 1:23 دقيقة كليبرز يعلن رسمياً ضم ويستبروك 0:34 دقيقة سيدات بنما إلى نهائيات كأس العالم 0:55 دقيقة نتيجة مهمة لفريق إنديبندينتي ميديلين 0:57 دقيقة مشروع جديد لإصلاح وحماية كرة القدم الإنكليزية 0:53 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن سر اجتماعه باللاعبين 5:49 دقيقة رحلة روبليف تتوقف عند محطة ربع النهائي 1:39 دقيقة مدافع أتليتيكو مدريد يتحدث عن الديربي المنتظر 2:48 دقيقة مهمة شبه مستحيلة في انتظار آيندهوفن 2:51 دقيقة روما مورينيو في مواجهة مفترق طرق