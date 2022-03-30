الكلاسيكو الذي أقيم في الكامب نو بحضور قياسي وصل إلى أكثر من تسعين ألف متفرج افتتحت أهدافه لاعبة البارسا ماريا بيلار ليون بعد مرور ثماني دقائق على الانطلاقة، بعد ذلك تحصلت المدريديات على ركلة جزاء ترجمتها أولغا كارمونا لهدف التعادل في الدقيقة السادسة عشرة.

وبعد انطلاقة الشوط الثاني بقليل رجحت زميلتها كلاوديا ثورنوثا كفة الريال بتسجيلها الهدف الثاني بطريقة جميلة من تسديدة بعيدة، تقدم لم يدم طويلا حيث عدلت أيتانا بون ماتي الأرقام بإحرازها ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة الثانية والخمسين، لتعيد كلاوديا بينا التقدم لمصلحة الفريق الكتالوني بتوقيعها على الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والخمسين، ليأتي الدور في الهدف الرابع على نجمة البارسا أليكسا بوتياس التي دونته في الدقيقة الثانية والستين، قبل أن تختتم غراهاما هانسين الخماسية في الدقيقة السبعين.

