أليكسيا بوتياس سيغورا افتتحت التسجيل عند الدقيقة الحادية والأربعين، وأضافت إيرين باريديس الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين، ودوّنت آيتانا بونماتي الهدفَ الثالث عند الدقيقة السابعة والخمسين، لتـُحرز بعدها ماريونا كالدينتي الهدفَ الرابع عند الدقيقة التاسعة والثمانين.

واختتمت آنّـا ماريّـا كرنـو غورسي فيتش خماسيّة فريقها في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع، وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيدَه في الصدارة إلى 12 نقطة.

فوز بنفيكا على هاكن

وفي المجموعة الرابعة حقق بنفيكا البرتغالي فوزا مثيرا على حساب مضيفه هاكن السويدي بهدفين لواحد.

ثلاث دقائق كانت كافية للبرتغاليات لتدوين الهدف الاول عبر كلويه لاكاس قبل ان تعادل سيدات هاكن النتيجة من خلال ايلين روبينسون من علامة الجزاء،

لكن بنفيكا استطاع في الانفاس الأخيرة أن يقتنص النقاط الثلاث عندما دونت له كاترينا أمادو هدف الفوز رافعة رصيد فريقها إلى أربع نقاط.

