سيدات باريس سان جيرمان على أعتاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS December 10, 2020 16:06 0:30 دقيقة وضعت سيدات باريس سان جيرمان قدما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزهن على غورنيك البولندي بهدفين دون رد ضمن ذهاب دور الـ32. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان سيدات -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة ميلان يكسب الصدارة وليل يسقط أمام سلتيك 3:24 دقيقة ليستر يحسم صدارة المجموعة السابعة 4:00 دقيقة توتنهام ينتزع الصدارة من رويال أنتويرب 4:05 دقيقة أرسنال بالعلامة الكاملة ومولده يبلغ مراده 3:20 دقيقة نابولي وريال سوسييداد يعبران بنجاح إلى دور الـ32 0:48 دقيقة النني يبصم على هدف رائع في شباك دوندالك 1:12 دقيقة أبو تريكة يتحدّث عن أهمية مونديال قطر 1:04 دقيقة فيسيل كوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 3:33 دقيقة أبرز ردود الأفعال في إيطاليا بعد وفاة باولو روسي 0:00 دقيقة غريزمان ينهي علاقته التجارية مع شركة صينية