فيوليه وان يونيي افتتحت باب التسجيل للفريق الكيني مستغلة كرة مرتدّة من حارسة المرمى، قبل أن تضيف جينـتريكس ميلمو الهدف الثاني لتـُحقّق بذلك لاعبات الفريق الكيني أوّل ثلاث نقاط في البطولة.

وفي المجموعة الثانية أيضاً حقّق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على ريفيرز إنجيلز النيجيري بهدف دون ردّ.

ماميلودي صانداونز انتظر حتى الدقيقة السّادسة عشرة ليُدوّن هدف المباراة الوحيد بواسطة زانيل نهلافو بعد تسديدة مركزّة اصطدمت بالقائم وتجاوزت خطّ المرمى بقليل، رافعة رصيد فريقها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

