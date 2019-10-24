بعد انتهاء الشوط الأول سلبي النتيجة افتتح غوستاف سفينسون النتيجة لسياتل في الدقيقة الرابعة والستين وقبل تسع دقائق على نهاية الوقت الأصلي أمّن نيكولاس لوديرو فوز ساوندرز بتسجيله الهدف الثاني ليبلغ الفريق نهائي الغرب للمرة الثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وبلغ تورونتو نهائي الشرق بعد الفوز على نيويورك سيتي بهدفين لواحد، أليخاندرو بوثويلو وضع الفريق الكندي في المقدمة بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني قبل أن يعادل الليبي اسماعيل التاجوري النتيجة لنيويورك عند الدقيقة التاسعة والستين.

وفي الوقت القاتل تحصل تورونتو على ركلة جزاء انبرى لها بوثويلو مانحا فريقه هدف الفوز ومقصيا بذلك نيويورك الذي كان انهى الدوري المنتظم متصدرا للمنطقة الشرقية.

