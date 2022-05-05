الفريقان دخلا المواجهة بعد أن تعادلا ذهابا بهدفين لمثلهما، لكن الإياب شهد أفضلية مطلقة لسياتل الذي أنهى بذلك ستة عشر عاما من السيطرة المكسيكية على البطولة، فيما أصبح أول فريق أمريكي يحقق اللقب منذ لوس أنجليس غالاكسي عام ألفين، ليتأهل بذلك لتمثيل الكونكاكاف في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

