سوريا: تفاؤل رغم النتائج السلبية في المباريات الودية من قبل beIN SPORTS March 31, 2021 16:23 2:40 دقيقة أنهى المنتخبُ السوري مبارياته الودية، بخسارةٍ أخرى أمام مضيّفهِ الإيراني، الأمرُ الذي زاد من الأصواتِ المُنتقدة للجهاز الفنيّ الذي يقوده التونسي نبيل معلول. تقارير إخبارية منتخب سوريا سوريا نبيل معلول -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة سوريا: تفاؤل رغم النتائج السلبية 1:01 دقيقة الموافقة على تأجيل الجمعية العمومية لنادي المريخ 0:42 دقيقة هنري مهتم بتدريب سيلتيك 0:43 دقيقة 600 يومٍ على إنطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:31 دقيقة إسبانيا من أجل الفوز والإقناع أمام كوسوفو 1:56 دقيقة المنتخب الألماني من أجل مواصلة حصد النقاط 2:45 دقيقة مدفيديف وتسيتسيباس إلى ربع نهائي ميامي 1:29 دقيقة NBA: ناغتس يواصل صحوته وماجيك يفرمل كليبرز 1:16 دقيقة دورة ميامي: بارتي بصعوبة إلى نصف النهائي 5:54 دقيقة بلجيكا تعود للانتصارات بثمانية في مرمى بيلاروسيا