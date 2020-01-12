وتقدم لمنتخب سوريا هدافه عبد الرحمن بركات من ركلة جزاء 9، ثم عادل يوكي سوما لليابان 30، قبل أن يخطف أحمد الدالي 88 هدف الفوز والصدارة للمنتخب السوري.

من جهته عزز منتخب السعودية من حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي إثر تعادله مع قطر بلا أهداف لحساب المجموعة ذاتها.

وبات منتخب سوريا بالصدارة بـ4 نقاط وبفارق الأهداف عن السعودية التي تملك الرصيد ذاته، ثم قطر ثالثة بنقطتين، واليابان بدون نقاط وقد ودعت المسابقة، لكنها بالتأكيد ستلعب أولمبياد طوكيو باعتبارها الدولة المضيفة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى الأولمبياد.