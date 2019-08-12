وجاء تأكيد شنايدر للموقع الرسمي لنادي مسقط رأسه اوتريخت حيث قرر استئجار إحدى غرف الضيافة في ملعب "غالغينفارد" ليتابع مباريات فريقه خلال موسم 2019-2020.



وقال شنايدر الذي خاض 134 مباراة دولية "أحاسيسي تجاه هذه المدينة كبيرة، الآن وبعد ان توقفت عن ممارسة كرة القدم، أود الاستمتاع بمكان رائع لكي أتقاسم فيه ذكرياتي".

وذكر سنايدر (35 عاماً) أنّه يريد الاستمتاع بوقته ومشاهدة المباريات في مدينة أوتريخت بعد أن توقف عن كرة القدم.

ولعب سنايدر في صفوف العديد من الأندية الكبرى أبرزها ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، علماً أنّه بدأ مسيرته الاحترافية مع أياكس وختمها كلاعب في صفوف الغرافة القطري.

وتوّج سنايدر بلقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر 2010 ولقب الدوري الإيطالي ووصل إلى نهائي كأس العالم مع هولندا في ذات العام، لكنه لم يتوّج بجائزة الكرة الذهبية.