وانطلقت مسيرة سمير نصري الذي لعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، على الصعيد الاحترافي مع فريق مرسيليا إذ لعب للفريق الجنوبي بين عامي 2004 و2008 وشارك في 121 مباراة سجل فيها 11 هدفاً، قبل أن ينتقل إلى أرسنال ويشارك مع الفريق في 86 مباراة محرزاً 18 هدفاً في 86 مباراة.

وتحول نصري عقب ذلك من مدفعجية لندن إلى مانشستر سيتي وخاض مع الفريق السماوي أفضل فترة في مسيرته إذ لعب 129 مباراة سجل فيها 18 هدفاً.

وبداية من عام 2017 بدأت مسيرة الدولي الفرنسي السابق في التراجع حيث خاض تجارب احترافية مع فرق أنطاليا سبور التركي ووست هام الإنكليزي وأندرلخت البلجيكي دون أن يترك بصمة حقيقية.

دوليا لعب سمير نصري لصفوف المنتخب الفرنسي بين عامي 2007 و2013 وشارك في 41 مباراة سجل فيها 5 أهداف.

وتوج نصري مرتين بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي عامي 2012 و2014.